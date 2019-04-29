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    KazSat-3卫星已平稳运行5年

    13:31, 29 四月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔-苏丹/4月29日 - 距今5年前，即2014年4月28日，哈萨克斯坦通信和广播卫星--KazSat-3从拜科努尔航天中心第81号发射场，通过质子M型运载火箭成功发射升空。

    作为哈萨克斯坦的第三科通讯和广播卫星，KazSat-3根据哈萨克斯坦共和国太空通讯中心要求，由俄罗斯和意大利卫星企业采用快车-1000HTA平台打造，拥有28个Ku波段转发器。

    2016年3月1日，哈萨克斯坦电视服务商OTAU TV宣布，正式完成将所有相关卫星电视服务转移至该卫星波段的工作。

    至2017年，我国所有卫星电视的播送信号，全部实现由本国卫星广播。


    KazSat-3卫星的设计使用年限为15年，按计划将于2029年退役。其安全运行的日常维护由共和国太空通讯中心负责。【相关报道链接：专访太空通讯中心负责人：哈萨克斯坦有能力自主完成卫星通讯系统的组建

    目前， KazSat-3卫星运行平稳，有15家卫星运营商在使用它的资源，哈萨克斯坦全国有卫星通信地面站12000多个。

    在与此前的KazSat-2卫星组成的国有卫星通讯体系下，我国实现进口替代470亿坚戈。预计2019年国有卫星系统收益将超过60亿坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 拜科努尔 科学 科技 科研 黄金储备
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