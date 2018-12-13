哈萨克电信签署收购Kcell电信75%股权协议

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 -- 据Telia公司发布消息，哈萨克电信（Kazakhtelecom）将收购Telia公司所持有的Kcell电信全部资产，股权收购协议当天在阿斯塔纳正式签署。

按照目前股价，Telia公司和Fintur公司所持有Kcell电信75%的股份作价4.46亿美元，这意味着Kcell公司总市值为7.71亿美元（不含现金和债务）。Kcell电信公司2012年完成IPO之后，Telia公司持有其24%股份，并通过Fintur控股公司（瑞典Telia Sonera与土耳其Turkcell的合资公司，双方持股比例为58.55%:41.45%）持有Kcell电信51%的股份。关于Kcell电信公司的股权交易已获得哈萨克斯坦反垄断机构批准，计划在2018年12月完成交割。

哈萨克电信总裁叶谢克耶夫表示，控股Kcell电信，将对哈萨克电信自身产生积极影响，并有利于哈萨克斯坦电信行业的整体发展。目前为Kcell电信用户所提供的服务不会受到任何影响。

哈萨克电信是哈萨克斯坦最大的固网运营商，同时持有哈最大的移动运营商-Tele2-Altel公司股份。萨姆鲁克-卡泽纳国家基金持有哈萨克电信总股本的45.9%（或普通股的52.03%）。



【编辑：木合塔尔·木拉提】