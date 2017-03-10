国家油气国际公司（KMGI）2016年利润实现历史性增长

哈通社阿斯塔纳 -- 2016年哈萨克斯坦国家油气国际公司（KMGI）利润实现历史性增长。

据公司发布消息称，去年，公司EBITDA（税息折旧及摊销前利润）指标增长1.5倍，其中，原油加工总量达到595万吨，同比增长9%，实现EBITDA利润2亿3900万美元，净利润8800万美元。



其中，Petromidia石油加工厂加工原油540万吨，生产油品420万吨，同比增长8%，分别销往罗马尼亚、摩尔多瓦、保加利亚、格鲁吉亚和黑海地区。



Vega石油加工厂完成原油加工35.4万吨，生产沥青9.1万吨，同比增长8%。



Petrochemichals化工厂加工原油18.9万吨，同比增长8%。



2016年，在罗马尼亚、摩尔多瓦和格鲁吉亚实现油品零售总计290万吨，同比增长14%。



2015年12月，在哈中两国总理的见证下，国家石油公司与中国华信签署控股协议，出售KMGI公司51%股份。



目前，该项目正在等待罗马尼亚和欧盟委员会方面的批复和有关财务机构的认定。



KMGI公司在罗马尼亚有2家石油加工厂，在欧盟国家建有1000多家加油站，此外，还同中国华信联合控股法国Dyneff SAS石油公司。



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