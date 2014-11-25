至年底LTE网络将覆盖全国5万人口以上所有居民区

哈通社阿斯塔纳11月25日电，哈萨克电信股份公司董事长库安什别克•叶斯肯耶夫今日在马吉利斯（议会下院）"祖国之光"党党团经济政策委员会会议上表示，至年底，该公司将完成对全国5万人口以上所有居民区的LTE网络覆盖，力争提前完成政府下达的任务。

据介绍，2012-2013年，哈萨克电信公司完成了对卡拉干达、奇姆肯特、奥斯卡曼、阿克套、阿克托别、阿特劳、阿拉木图以及阿斯塔纳等市及其郊区LTE网络的覆盖。与此同时，8个城市也在近期开设了LTE网络试用区。至年底，公司将完成对突厥斯坦和肯套两市的LTE网络建设，届时，全国5万人口以上的所有居民区将实现LTE网络覆盖率100%。

据悉，LTE网络的覆盖建设工作由哈萨克电信公司下属公司-ALTEL负责完成。

叶斯肯耶夫介绍说，目前，全国200多个居民点1060万人口已享受到4G LTE网络服务，覆盖人口达全国人口的62%。公司计划，至年底前，还将有2500个网络服务站点投入使用，至2017年，142个县级地区将实现LTE网络覆盖。与此同时，公司正在研究实现VoLTE的技术的可能性，LTE-Advanced 技术也将于近期投入使用。（编译：吴然）