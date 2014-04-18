致命病毒性疾病MERS从中东扩散至东南亚

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报网站消息，世界卫生组织(World Health Organization, 简称WHO)周四说，东南亚地区出现首例因感染中东呼吸综合症(Middle East Respiratory Syndrome, 简称MERS)而死亡的病例，一名马来西亚男子从沙特阿拉伯朝圣回国后因感染了MERS死亡。

WTO证实了相同地区发生的第二例病例：菲律宾一名从海湾地区返家的护士感染了MERS。 卫生专家发现MERS以来，最新出现的病例引发了最令他们担心的一些问题。传染病专家一直担心，每年前往沙特麦加朝圣的数百万伊斯兰教徒会扩大MERS的传播范围。专家们担心，MERS将传播到人口众多的亚洲和非洲国家，而这些国家控制疾病暴发的能力很弱。 范德堡大学(Vanderbilt University)传染病专家沙夫纳(William Schaffner)说，人们担心的是沙特卫生当局还无法阻止疾病的传播。他还表示，沙特可能需要再次考虑实施严格的传染病控制措施。 WHO证实，沙特已请求WHO再度派遣一个团队前往沙特协助控制疾病的传播。 MERS在中东爆发已经有一个月的时间，这是发病案例最多的一次。海湾地区周四报告了更多病案，包括沙特一人死亡，以及经过证实的六例新病例。 过去一个月来，新报告的病案超过60例，占2012年9月份MERS被认定以来全球相关病案总数的四分之一左右。新病案中有大约一半的患者均为卫生机构工作人员。 自从疾病专家发现MERS以来，WHO总计确认了243例感染病例，包括93例死亡病例。虽然其他海湾国家报告的病例越来越多，但大多数病例都发生在沙特阿拉伯。欧洲也报告了数个病例，所有这些病例都与中东有关联。迄今为止美国尚未有病例报告。 菲律宾周四说，该国正准备追踪与被感染的护士搭乘同一个阿布扎比航班的乘客，并且已经隔离了与该护士接触过的一些人。马来西亚政府说，已经隔离了64个可能与该国死亡男子有过接触的人。 感染MERS后死亡的人数超过了三分之一，死因基本是呼吸系统感染。骆驼是MERS病毒的宿主之一。马来西亚有关部门说，该国死亡男子曾在沙特阿拉伯参观了一个骆驼养殖场。 与SARS不同的是，MERS的传播基本只限于人际传播。SARS是另外一种致命病毒，曾在2002年11月至2003年7月间致775人死亡。 但红海畔城市吉达(Jeddah)的医院收治的病例群似乎比此前的MERS病例群人数更多，这些人的病程也更长。沙特阿拉伯卫生部(Ministry of Health)说，自3月15日以来，吉达这次爆发至少有50人感染，9人面临生命危险。 阿联酋单独报告了10名卫生从业人员当前的感染状况，这10人都与4月10日死在阿联酋的一名菲律宾医护人员有关联。WHO说，其中一人，也就是那名护士，在实验室报告确认他携带MERS病毒之前回到了菲律宾。 医学专家称，当前病例中约有一半都是医护人员，这表明很多医疗工作者没能对该病毒的感染和传播采取预防措施。 在吉达，沙特正在WhatsApp等社交媒体上分享抵御MERS病毒的家庭秘方。 沙特当局周三再次尝试安抚公众，称此次疫情暴发处于可控范围内，尽管当局周三和周四宣布新增13个病例。周一，沙特内阁命令国内媒体报道MERS疫情时只援引官方渠道的信息。 马来西亚卫生部门官员告诉记者，马来西亚当局总体来说对这种病及其传播方式知之甚少。上周五一名54岁的穆斯林朝圣者在该国因感染MERS死亡。 范德堡疾病专家沙夫纳说，美国医疗系统在宣传有关该疾病的信息以及一旦MERS传入美国该如何控制方面做得很好。 他说，现在医院在收治肺炎病人时会立即询问病人去过哪里。如果病人说去过中东，那么就会很快被隔离并取样化验。