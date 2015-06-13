世卫：韩国将出现更多MERS病例

哈通社阿斯塔纳6月13日电 据BBC报道，世界卫生组织专家表示，韩国爆发的中东呼吸道综合症（MERS）"规模大且复杂"，会有更多病例。

尽管如此，世卫组织（WHO）说，并未发现MERS病毒在广泛的社区内传播的证据。 韩国已发现12起MERS新病例，目前已经有14人因此病毒丧生。 专家们呼吁韩国政府保持警惕。 在韩国调研一周后，世界卫生组织总干事福田敬二在首尔表示："因为MERS规模大且复杂，应该会出现更多病例"。 他还说，："目前没有发现证据显示，病毒在社区中持续传播"。 尽管韩国所有病例都与卫生设施有关，但是WHO敦促政府继续保持严格控制措施，彻底追查与感染者有接触的人群，阻止疑似病人出行。 世卫组织认为，以下因素可能是MERS在韩国传播的原因： 1） 过于拥挤的急诊室和医院病房； 2）病人"挑医院"的习惯：因同一个问题去几家医院检查； 3）不熟悉MERS的医生 周五（6月12日），大约2900所韩国学校关闭，可能与MERS患者有过接触的3680人被隔离。 本周早些时候，韩国中央银行将利率降至历史最低点。此举被视为试图阻止MERS疫情给韩国这个亚洲第四大经济体带来经济下滑的做法。 上个月，韩国经济首次被报出现下滑。 MERS于2012年在沙特阿拉伯首次出现人类病例，韩国疫情是该国之外最大的疫情。