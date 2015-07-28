韩国总理宣布MERS疫情“基本结束”

哈通社阿斯塔纳7月28日电 据BBC消息，韩国总理黄教安宣布，该国连续23天没有新增中东呼吸综合征（MERS）确诊病例，疫情已"基本结束"。

黄教安星期二（7月28日）在首尔召开的政府MERS对策会议上说，民众可以摆脱不安心理，安心返回日常生活。他还就疫情为国民带来的不便向国民致歉。 韩国于5月20日确诊首例MERS至今历经69天，据世界卫生组织（WHO）统计，截至星期一，总确诊病例为186例，其中36人死亡。病例中包括了一名出境到中国后确诊的男子。 虽然韩国作出了宣布，但世卫组织并未宣布疫情结束。 设于菲律宾马尼拉的世卫西太平洋地区办事处的一名发言人表示，该组织要求连续28天没有新增感染才能宣布疫情结束。28天是MERS病毒已知最长潜伏期的两倍。 MERS在2012年于中东首次被发现，因其与萨斯（SARS）同属冠状病毒，两者病征也有相似，一些人把MERS称为"新萨斯"。 韩国是中东地区以外唯一爆发大规模感染的国家。首尔政府初期应对疫情进退失据，引起强烈批评。 BBC驻首尔记者埃文斯说，韩国政府最终学到了教训，知道要把出现症状的病人彻底隔离，倡导全民勤加洗手，才能阻止病毒传播。 据韩联社报道，黄教安在星期二的会议上说，政府将在疫情完全结束之前继续采取必要的措施，维持防控防疫体系，持续对剩余患者进行治疗，加强后期管理，加大针对入境者的检疫力度，对因疫情遭受损失的医院提供支援等，做好应对疫情的收尾工作。 此外，疫情导致市面冷清，学校停课，外国游客数目急跌40%。 上周，韩国政府批准了总值11.5万亿韩元（98.4亿美元；613亿元人民币）的追加预算案，希望以此刺激经济。 黄教安说，政府将迅速落实最近在国会通过的补充预算，努力帮助国民生活和国家经济重新恢复活力。 MERS疫情严重打击韩国经济