马航称MH17全部乘客亲属通知到位后将公布乘客名单

哈通社阿斯塔纳7月18日电，据中新网援引马航官网消息，7月18日上午7时30分，马来西亚航空公司公布关于坠毁于乌克兰的MH17航班的第2份媒体声明。声明称，MH17航班坠毁前未发出求救信号，其航线也被宣布安全。目前，马航正在通知乘客亲属，在全部乘客的亲属被通知到之后，马航将公布乘客名单。

声明表示，马航MH17航班在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的既定航程之中，坠落在乌克兰东部。马航证实该飞机没有发出求救信号。

国际民用航空组织此前已经宣布MH17的飞行路线是安全的。国际航空运输协会表示，MH17所飞越的空域并未处于受限的状态。 马航表示，即刻起，由马来西亚航空公司运营的所有欧洲航班将绕开通常路线，采取替代方案。 马航更正了此前的报道，称MH17上共计298人，包括283名乘客(其中有3名婴儿)以及15名机组人员。 根据目前的信息，马航称飞机上有154位荷兰人，43位马来西亚人，27位澳大利亚人，12位印度尼西亚人，包括1名婴儿，9名英国人，4位德国人，4位比利时人，3位菲律宾人，1位加拿大人，以及41名国籍尚未确认的乘客。 目前，马航正在通知MH17航班乘客的亲属。当所有亲属都接到通知后，马航将公布乘客名单。 声明称，马航现在的工作重点是与紧急救援人员和政府合作，动员全部支持力量，为亲属提供一切可能的照顾。马来西亚航空已经部署由护理人员和志愿者组成的队伍前往阿姆斯特丹，为乘客亲属提供帮助。