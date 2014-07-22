罗伯特•佩里：美国卫星图片显示乌克兰军方击落MH17航班

哈通社阿斯塔纳电7月22日电,据俄罗斯新闻网报道, 美国著名政论家罗伯特•佩里在独立门户网站consortiumnews.com发表文章称，美国卫星拍摄的图片显示，乌克兰政府军击落了马航MH17客机。

报道说，美国情报部门掌握的这些图片可以证实，马航客机被击落的责任应由乌克兰政府军承担。

佩里没有透露美情报部门提供消息者的姓名，但他指出，这一消息来源可靠，因为早前曾从消息人士手中获取过类似情况的真实资讯。 消息人士说，情报部门掌握了关于乌克兰防空连的卫星图片，该防空连很可能发射导弹。乌克兰军人军服的标志可以证实这一点。 佩里指出，在报道马航空难事件期间"媒体的歇斯底里"缺乏职业的怀疑态度。因为没有人提出关键问题，也没有人回答这些问题。 佩里最引起轰动的新闻调查事件包括在美联社和新闻周刊就伊朗门事件以及美国与尼加拉瓜游击队1985年非法交易可卡因丑闻进行的报道。 俄罗斯武装力量总参谋部战役管理总局局长安德烈•卡尔塔波洛夫周一在莫斯科举行的记者会上表示，乌克兰空军苏-25战机当时就在距离失事波音客机3至5公里处的地方。卡尔塔波洛夫指出，苏-25战机能够有保障地击中距离为5公里的空中目标。