MH17失事客机的黑匣子将在英国进行破解

哈通社阿斯塔纳7月23日电，据中新社报道，英国首相卡梅伦22日表示，英国政府已经同意荷兰政府提出的申请，由英国航空事故调查局对MH17失事客机的黑匣子进行破解，以便对事故原因进行国际分析。

英国航空事故调查局是世界上第一个航空事故调查机构，隶属于英国交通部，总部位于英国汉普郡的小城范堡罗，此前曾经调查过洛克比空难、马航MH370航班失联等多起航空事故。

乌克兰东部民间武装领导人、"顿涅茨克人民共和国"总理博罗代已经将MH17失事客机黑匣子移交给马来西亚调查组。马来西亚总理纳吉布在声明中表示，马方已拿到黑匣子，目前黑匣子看似状况良好。在国际调查小组组建过程中，马来西亚将负责保管黑匣子。

根据双方签署的备忘录，马方应该将"黑匣子"转交给国际民航组织专家。 作为事故发生国的乌克兰此前已经同意，由遇难者最多的荷兰牵头进行此次国际调查。先期抵达坠机现场的30余名国际专家，则来自荷兰、美国、英国、德国、澳大利亚等国。

目前尚不清楚黑匣子将于何时移送到英国。

联合国安理会21日通过决议，强烈谴责马航MH17航班坠毁事件。决议要求控制坠机地点和周围地区的武装团体不采取任何可能破坏坠机地点原状的行动，立即允许国际调查人员"安全、有保障和不受限制地"进入坠机地点和周围地区。安理会还要求立即停止坠机地点周围地区的所有军事活动，包括武装团体的军事活动，同时敦促该地区所有国家和武装团体充分配合对这次事件的国际调查。