马来西亚：乌克兰政府须对MH17被击落负责

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据中新网援引新加坡《联合早报》报道，马来西亚政府称，乌克兰政府批准马航MH17航班飞越该国领空，但该客机却不幸遭击落，因此乌克兰必须对这起空难负责。这是马官方在这起导致298人死亡的空难发生之后，首次明确点名该对此事件负责的国家。

马来交通部长廖中莱接受专访时说，马国认为乌克兰必须对空难负责，因为乌克兰航空交通控制塔(ATC)允许马航MH17飞越该国领空，才会导致这起空难。 廖中莱说："乌克兰航空交通控制塔并没有发出(禁飞)通知。如果该国领空不安全，乌克兰政府必须告诉马航。你既然允许我飞越你的领空，就必须对安全负责。" 廖中莱也重申马国政府的立场，强调肯定会把此事件带上国际法庭。他说，目前坠机原因及是否涉及刑事成分的调查工作由荷兰主导，但马国必须参与。 关于美国《新闻周刊》指乌克兰民间武装承认击落MH17，廖中莱说，当局需要时间来核实这项消息。他说，马国政府的立场明确，即在确定元凶之前不妄下定论。 廖中莱也透露，首相纳吉布将访问荷兰，希望加快罹难者遗体的验证，以及运回国的程序。 他说，罹难者遗体若需要更长的时间辨识，可能就会分批运回马国；若辨识程序耗时不长，就能够一起运返。 他也表示将与荷兰国家安全理事会和病理学家紧密联系，了解每一天的进展。 廖中莱透露，马国民航局已针对美国联邦航空管理局(FAA)发出的航空通告(NOTAMS)进行风险分析。他说，如有必要，马国客机将改道而行。 FAA鉴于近期航空事故频繁，加上多个地区政局动荡，因此前天列出六个禁飞区及八个高风险区。 廖中莱也指出："民航局一旦接获信息，就会进行风险分析。在一些(禁飞)空域，我们可能需要绕道。" 他说："另一项做法是在同样航线飞行，但飞行高度更高。例如不在三万英尺飞行，而是提高到3.8万或4万英尺高度飞行。"