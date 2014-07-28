澳大利亚“MH17调查团”成员含军人引发争议

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据环球网援引澳大利亚《新快报》报道，因澳大利亚MH17调查团队中有国防人员参与而引起争议。对此，澳大利亚外交部长毕晓普(Julie Bishop)强调此次行动仍旧是无威胁的。

据报道，包括190名联邦警察及国防人员在内的230人澳大利亚团队有部分已经在乌克兰，其余正在前往。他们在等待该国国会批准进入失事地点。澳总理特使、退役空军上将侯斯顿(Angus Houston)声称，澳大利亚积极保护MH17坠毁地点的举动并非侵略政策引导的行动。 国防人员的涉足遭到部分人士的抨击，澳大利亚一名国防部高级官员声称此次行动理应是民事性质的。不过，侯斯顿27日称保护失事地点及找回剩余残骸是人道主义的举动。侯斯顿表示，虽然有一些军人参与，但行动是由警方带队的。 他说："进去的主要是警察和平民，而非军方人士。我觉得作出非侵略性无威胁团队的姿态是非常重要的，这样才没有人会干预。" 澳大利亚外交部长毕晓普(Julie Bishop)声称行动中有许多人会配备武器来保护调查人员，但并未透露具体人数。她说："主要重心在于让精于尸体识别及调查的警方调查员(进行调查)。"毕晓普强调，此次行动仍旧是无威胁的。 她说："我们想做的只是保护失事地点，从而可以彻底检查并带回残留物。" 与此同时，MH17其中一个黑匣子的数据显示，该飞机的机身被一次导弹爆炸产生的弹片击中许多次。一名欧洲空中安全官员说："它实现了击落飞机的初衷。"受此次灾难影响的其它几个国家已表达了(会派遣)武装部队支援的意愿，并已提供了资源和人员。 据报道，澳总理阿博特(Tony Abbott)及俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)已讨论过如何制定MH17坠毁事故的国际调查队。两人通过电话交换了有关组织独立客观国际调查组的观点。