荷兰安全委员会称MH17空难调查已取得进展

哈通社阿斯塔纳8月2日电，据央广网报道，日前，荷兰安全委员会发言人莎拉•赛诺伊告诉记者，空难调查取得了"一些进展"，荷兰近期将会发布一份初步调查报告。

就马航MH17的空难，荷兰总共派出了三支团队参与失事调查。荷兰的安全委员会发言人莎拉•赛诺伊表示，第一支队伍负责寻找遗留在现场遇难者的残骸并且将他们带回荷兰，这支队伍在离空难现场不远的顿涅茨克市，由于此前的交火，荷兰的调查人员偶尔能够进入到客机的坠毁现场。在第二支队伍就是多国组成的国际调查小组，大概有30到35人，主要任务是调查空难是如何发生的，目前这支队伍一直待在基辅。第三支是在荷兰国内调查空难的原因，包括黑匣子数据的解读分析等等。 7月29号英国表示已经将马来西亚航空公司MH17坠毁客机的黑匣子数据移交到了荷兰的调查方面，荷兰方面表示，综合以上所有的初步掌握的数据，将会提出一项初步的报告，同时强调荷兰安全委员会并不想向公众透露碎片化的证据或者是信息，待数据完成分析之后，荷兰安全委员会不会发布任何的指向性的声明去谴责谁或者是暗示谁来该为空难负责。今天上午获得的消息是，一个由荷兰与澳大利亚法医专家组成的调查小组，在乌克兰东部MH17坠机现场发现了遇难者的遗骸，发现地点是在35公里的范围之内，现在搜救人员发现了298名遇难者当中的227具的遗体，接下来荷兰调查结果即将公布。