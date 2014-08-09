马媒称美国情报人士认定MH17被乌克兰战机击落

哈通社阿斯塔纳电，据环球网原因马来西亚《新海峡时报》报道，美国情报部门已经得出结论，认为马航MH17是被空对空导弹击落，并认为袭击与乌克兰政府有关。

报道称，该结论证实了一新兴的说法，认为坠落的波音777-200飞机首先被空对空导弹击伤，在坠地的过程中又被尾随的战斗机以加农炮彻底摧毁。 一些美国情报人士已经认定MH17坠毁很可能与叛军和俄罗斯无关，乌克兰政府才是罪魁。 报道称，在乌克兰大使馆5日发布的声明中，乌克兰政府否认其战斗机事发时在空中活动，而随后俄罗斯国防部发表声明称其航空管制曾探测到乌克兰空军当天在事发区域。 乌克兰声明否认了俄罗斯的所有指控，称乌克兰的核心利益在于确保对空难进行及时、全面、透明和无偏见的国际调查。 乌克兰在声明中说："我们有证据证明MH17是被俄罗斯支持的恐怖分子以BUK-M1 SAM防空导弹(北约认为是SA-11)击落的，并且其操作人员也来自俄罗斯。这已经被我们的情报、拦截的恐怖分子通话信息及卫星图片所证实。" 报道称援引情报专家的话称，飞机碎片显示其曾遭受两种炮弹袭击，结论可能不像奥巴马政府断定的那样袭击来自亲俄罗斯的民兵势力。