MH17大马遇难者身份全确认 政府致力进现场调查

哈通社阿斯塔纳11月3日电，据中新网援引新加坡《联合早报》3日报道称，马来西亚政府表示，马航MH17客机上所有44名马国籍罹难者的身份都已经确定，其中最后一名经确认的罹难者，证实为总理纳吉布的继祖母茜蒂亚美拉。

马国交通部长廖中莱2日在声明中说，茜蒂亚美拉的遗体将遵从家属意愿安葬荷兰。 他表示，在过去这段期间，MH17客机乘客以及机组人员的遗体，一直都是政府最关注的事项。 他也向所有帮助鉴定罹难者身份的本地和国际单位致谢。MH17客机上共有298乘客与机组人员，目前已发现其中289人的遗体。廖中莱说，随着MH17和MH370事故的发生，他已经在蒙特利尔举行的第203届国际民航组织(ICAO)委员会会议上，要求成员国需有强制性的程序和方案，全面提升国际民航业的安全和保安水准。

他也向委员会建议，强制所有成员国向国际民航组织提供即时的飞航安全资讯，以及要求国际民航组织设立一个全球性的方案，为所有成员国和航空业提供这些资讯。 国际民航组织委员会针对马航MH17客机在乌克兰东部被击落一事作出强烈谴责，他表示感到满意。 此外，廖中莱还指出，尽管目前时令已进入冬季，但马来西亚仍致力要在一两周内，迅速将MH17的机体残骸送到荷兰调查，希望能在日后成为呈堂证据。 马来西亚政府还在和乌克兰政府军及民间武装商谈，以便让调查员进入坠机现场展开调查。他希望在国际民航组织大力支持下，能找到所有客机残骸都找到，并尽快送到荷兰调查。