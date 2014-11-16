俄媒：卫星照片显示MH17遭乌克兰战机击落

哈通社阿斯塔纳11月16日电，据参考消息网16日报道，俄罗斯《莫斯科共青团员报》11月14日报道称，俄罗斯媒体日前公布了马航MH17航班在顿涅茨克近郊坠毁前最后几秒的照片，令先前有关飞机是被地空导弹击落的假设不攻自破。

从照片上能很清楚地看到，自战斗机左翼下方发射的导弹，正朝客机驾驶舱方向飞去。

俄罗斯"第一频道"电视台公开了记录马航失事客机最后时刻的照片，它由俄工程师协会提供。该协会副主席安德里耶夫斯基表示："我们看到了这张来自太空的照片，其拍摄轨道并不太高，通常用于空中及地面情报的普通搜集工作。从照片显示的坐标可以推断，它由美国或是英国卫星所摄。我们仔细分析了照片，没有发现任何伪造迹象。"

俄工程师协会专家曾于8月公布报告指出，因为缺乏地空导弹攻击的可靠证据，从技术上说，唯一的可能就是客机遭到另一架飞机发射的导弹及炮弹袭击。众所周知，"山毛榉"导弹的发射会伴随火球、方圆10公里皆能听到巨大响声、尾迹会在天空保留近10分钟。但事故当时并未侦测到上述特征，目击者倒是发现在客机坠毁之时，空中还有另外的非俄罗斯飞机。

安德里耶夫斯基透露，给该协会发来照片的人自称是麻省理工学院毕业、拥有20年经验的航空专家乔治•比尔特。比尔特认为客机是被紧随其后的战机击落的，战机先是用航空炮攻击，而后用空空导弹命中客机驾驶舱，接着客机右侧的发动机及机翼也被导弹击中。战机的轮廓与米格-29相似。

在二十国集团峰会前夕，乌克兰空难调查进程备受关注。而这张照片所证明的东西，在西方几乎罕有人提及。