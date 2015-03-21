荷兰调查人员：俄罗斯人操作的导弹击落了MH17航班

哈通社阿斯塔纳3月21日电，据凤凰网消息，去年马来西亚航空公司MH17航班在乌克兰上空被击落，究竟是谁击落了这架飞机成为全世界关注的问题。这架飞机的残骸被陆续搜集并运往荷兰，随后由主要由西方国家组织的调查组进行调查，以确定飞机是如何被击落的。今日，英国《简氏防务周刊》报道称，荷兰国家检察院的部分调查人员向媒体透露，有证据显示，这架满载200多名旅客的飞机是被一个俄罗斯导弹连发射的"山毛榉"导弹击落，他们随后将展开第二阶段调查，确定当时究竟是什么人下达了击落客机的命令。目前俄罗斯暂未对此作出评论。

来自荷兰国家检察院的调查者已经完成了旨在确认马航MH17航班空中爆炸和坠毁原因的第一阶段调查。有一些消息已泄露给荷兰媒体，称一个俄罗斯军事单位已被确认与击落事件有关。

2014年7月17日被击落的马航波音777客机的残骸现在大多被搜集到荷兰空军Gilze-Rijen空军基地，在这里调查者们正在调查这些残骸寻找证据。 荷兰国家检察院是联合国际调查组的一部分，他们讲进行第二阶段调查以确认是谁击落了这架飞机。 国际联合调查组已经检查了超过一百万份文件、照片和视频，到目前为止的结论是：MH17航班是被一枚Buk-M1-2（观察者网注：北约代号SA-17"灰熊"，该导弹1995年开始装备俄罗斯军队）防空导弹击落，该导弹是一个俄军所属的导弹连发射，可能是由俄罗斯人员操作。照片和视频证据，以及对目击者的采访证实，这个连在击落事件发生前不久通过边境从俄罗斯进入乌克兰。 为了完成调查的第二阶段任务，调查组现在需要搜集更多事实来为法庭指控提供证据。检察长Fred Westerbeke告诉当地媒体："调查正在全面展开，已经涉及多国超过100名人员。我们正在寻找法庭证据，包括坠毁前后的电话录音分析，目击证词，以及其他多种假设（的证据）。" 调查组领导随后解释了调查试图回答的核心问题：首先，谁控制的雷达向"山毛榉"发射连提供了目标信息；第二，谁在指挥导弹连操作人员；以及，最后，谁下达了发射命令？乌克兰安全局（SBU）已经提供了他们截获的电台和手机信息，这些将可用来回答这个问题。