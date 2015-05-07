独立媒体：俄罗斯一份报告暗示马航MH17是被乌克兰地面发射导弹击落

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据路透社报道，俄罗斯一家独立媒体--《新报》周三发布了一篇据称出自俄罗斯军事工程师手笔的报告，该报告暗示马航客机MH17是被乌克兰军队发射的俄制地对空导弹击落的。

《新报》称，该报告并未证明是乌克兰军队还是亲俄分离主义分子击落了马航MH17。马航MH17坠毁致机上298人全部死亡，三分之二遇难者为荷兰人。 但《新报》称，该报告驳斥了俄罗斯政府提出的主要假想，即马航MH17是被一架乌克兰战斗机击落的。路透无法独立验证该报告的真实性。 "最可能的情况是，马航MH17在半空被一枚9M38M1地对空导弹击中......9M38M1导弹是‘BUK-M1'导弹系统的主要类型导弹，"该报告称。 该报告称，军事工程师的计算暗示MH17是被从乌克兰政府军队的BUK导弹系统所在位置（发射的导弹）击中。军事工程师的计算主要基于公开信息。 "这篇报告并未澄清事情，而是引发了新的疑虑与问题。主要的问题有：BUK-M1是从哪发射的，谁发射的？"《新报》写道。 乌克兰已否认俄罗斯声称MH17是被乌克兰军队击落的指控。俄罗斯国防部未立即回应置评请求。