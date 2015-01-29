马来西亚正式宣布MH370航班失事 或在印度洋南部6000米海底

哈通社阿斯塔纳1月29日电，据马来西亚民航局网站消息，当局今日公布马航MH370失联客机搜寻情况的重要进展。

马来西亚民航局长：通过对雷达数据和后续的卫星通讯系统信号的分析表明，飞机位于印度洋南部的一片弧型的海域，这个海域在澳大利亚搜寻救援区域，我们也认为这个弧型的海域接近飞机燃料预期耗尽时所处位置。根据我们之前所提及的现有证据和事实资料的分析，相关数据支持MH370终结在了印度洋南部海域这样一个结论。同样基于这些数据，我们认为飞机在飞至印度洋南部上空特定某区域的时候耗尽了燃料，目前位于该区域附近的海底，这样的一个区域位置是非常偏远的，而且远离所有可能够降落的地点，现在已知这个地方水深超过六千米，海洋条件也非常恶劣。

基于现有的这些数据和上述情况，在327天之后，也就是截至到1月28号，仍有人员生还的可能性十分渺茫。因此，我们怀着最沉痛的心情，代表马来西亚政府正式宣布，根据《芝加哥公约》附件12和13的有关规定，马来西亚航空公司MH370航班失事，并且我们推定机上所有239名乘客和机组人员已经遇难。 马来西亚政府认识到宣布航班MH370航班失事对于227名乘客以及12名机组人员的家属而言非常难以想象、非常难以接受的。因为13个国家在这一次的悲剧当中失去了自己的儿女。然而在经历了这一系列的突如其来的痛失亲人之后，我们觉得非常重要的一条就是家属们要努力恢复到正常或者尽可能正常的生活当中，这也十分的重要。我们完全无意低估家属们的感受，但是我们希望这一份声明能够帮助家属们获得所需要的帮助，尤其是通过相关的赔偿程序。