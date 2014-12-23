法前航空高管：美军击落MH370 疑其将发动9•11式恐袭

哈通社阿斯塔纳12月23日电，自马航MH370失联以来，关于飞机坠落原因的各类猜测一直层出不穷。据新华网援引英国《每日邮报》22日报道，一位曾任某航空公司高管的人士声称，马航失联飞机MH370是被美军击落的，因为军方担心该飞机已经被黑客技术侵入，可能会实施9•11式的恐怖袭击。

现已倒闭的普罗透斯航空公司(Proteus Airlines)前老板马克•杜甘(Marc Dugain)认为，MH370被黑客侵入后，在印度洋上迪戈加西亚岛上的美军基地附近被击落。

杜甘向法国《巴黎竞赛画报》透露，迪戈加西亚岛附近马尔代夫的一些岛民告诉他，他们曾看到这架失联飞机飞得很低。他提到，一名小岛上的渔民说在3月8号那天，看到一架马来西亚航空公司的"大飞机"。他还称，岛民们还在巴拉(Baarah)岛附近海水里的发现了一个空的飞机灭火器。

杜甘出生于塞内加尔，现已成为一名成功的小说家。他对媒体透露，有情报人员还曾警告他，不要去调查马航MH370事件，跟他说明了个中"风险"，并劝他"把一切交给时间"。

马航MH370航班于今年3月8日失联，原定由吉隆坡飞往北京，机载239人，大约有三分之二是中国乘客。目前认为该失联客机坠入了澳大利亚西部的南印度洋。

据悉，目前对MH370的搜寻工作主要集中在印度洋海域。搜寻工作原定于2015年5月结束。