马航MH370：多国恢复搜索失踪客机

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，在南印度洋天气状况改善之后，澳大利亚和中国等多个国家的舰船和飞机星期三（3月26日）恢复对马航MH370失踪客机的搜寻。

此前由于天气恶劣，搜索行动曾在周二暂停。 澳大利亚海事安全局说，共有12架飞机参与周三的搜寻行动。 中国科考船"雪龙"号星期三早上抵达南印度洋的目标海域，参与搜寻工作。包括"昆仑山"号和"海口"号在内的中国三艘军舰周三上午也将抵达怀疑客机出事海域，并将开启飞机黑匣子探测仪。 3月24日，中国空军两架伊尔-76运输机赴南印度洋搜寻马航失联客机，在任务区域发现疑似碎片目标。 负责协调搜寻工作的澳海事安全局说，总面积为8万平方公里的目标海域，会划分为三个区域， "共有12架飞机参与搜索"。这12架飞机中7架是军用飞机，5架民用飞机。 澳大利亚总理阿博特强调，会继续搜索行动，直至绝对无望为止。

中国飞机3月24日在南印度洋发现疑似碎片目标。 为了找到马航客机坠毁的物理证据，有6个国家参与了在南印度洋的搜寻行动，包括澳大利亚、新西兰、美国、中国、日本和韩国。 美国第七舰队表示，美方提供的搜索失踪客机"黑匣子"的拖曳声波定位仪，将在周三运抵澳大利亚柏斯，投入搜寻工作。美方还会运用自动水底航行器，利用声纳在海底搜索。 美国国务院表示，已向马来西亚和英国的国际海事卫星组织了解卫星数据和计算方法，再透过专家独立分析，以确定是否能得出马航客机在印度洋坠毁的结论。 马来西亚政府此前宣布，已根据国际海事卫星组织的卫星数据分析，得出客机已在南印度洋坠毁的结论。