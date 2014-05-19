美记者新书称MH370被军演击落 搜寻方向被误导

哈新社阿斯塔纳消息，据环球网援引澳大利亚悉尼先驱晨报5月18日报道，就在马航MH370航班失踪71天后，首本有关这架飞机失踪的书籍即将于本月19日问世，针对飞机的失踪给出了一个可能的原因，即：在泰美在南海举行联合军事演习期间，这架飞机被意外击落。

即将在悉尼新南书店上架的《MH370航班之谜》一书，与其说回答了有关马航MH370航班失踪的问题，不如说它在一定程度上支持了一种理论：在泰美在南海举行联合军事演习期间，这架飞机被意外击落。这本书暗示，为了掩饰MH370航班被意外击落的错误，搜救人员可能被误导至错误的方向。 这本书在宣传时指出，"在一部被盗手机都可被精确定位在地球上任何位置的时代，这架载有227名乘客的客机的失踪，是自玛丽?赛勒斯特号幽灵船以来最大的谜团。" 澳大利亚《星期日先锋报》是澳大利亚首家接触到由美国作家兼记者奈杰尔?考索恩所著的这本书的媒体。在马航MH370航班搜救工作毫无结果的背景下，这本题为《MH370航班之谜》的书籍记录了失联事件的过程，并面熟了人们的情绪变化以及有关飞机失联理论的演变。