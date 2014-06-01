马来西亚总理称MH370失事没有阴谋 将继续搜寻

哈通社阿斯塔纳6月1日电，据中新网报道，2014年5月27日-6月1日，马来西亚总理纳吉布对中国进行国事访问。5月30日晚，纳吉布总理在北京接受中央电视台财经频道主持人芮成钢的专访。

纳吉布：马航失事没有阴谋 芮成钢：纳吉布总理，感谢您接受我们的采访。 纳吉布：我的荣幸。 芮成钢：很显然，据我们几天前得到的消息，澳大利亚开展的搜索行动结果是无效的。那么，我们接下来应该对失联客机有什么样的期待呢？ 纳吉布：我们要对乘客家属负责，所以会继续进行搜索。我知道这有多么痛苦，对于乘客亲属来说，了解他们正在经受的痛苦。我希望他们知道，我们在关心着他们。这是我们做每一个决定的基础。我们已经保证，我们所说的一切都是基于事实。它们是经过证实的。我们没有沉溺于异端邪说。我们没有沉溺于推测性言论。当然，你知道，我们也不曾有过任何古怪的理论或阴谋等等。我们以证据为指导，遵循证据。这些证据是我们所知的。这得到了所有专家的认同：包括中国专家、英国专家、美国专家，以及马来西亚专家。他们都说，飞机终结于印度洋南部。这是我们掌握的唯一证据。因为MH370航班的失事是完全史无前例的。 继续搜寻失事飞机 决不放弃 芮成钢：完全史无前例。您有没有一些信息想要传递给中国人民和乘客亲属？ 纳吉布：正如我所说的，我们能够理解他们所经受的痛苦。我们十分希望此次悲剧能够终结。我们能够让其终结的唯一办法，在一定程度上让乘客亲属满意，他们希望知道MH370航班到底发生了什么。但是不幸的是，我们到目前为止还没找到答案。但是我们与各国紧密合作，马来西亚、中国、澳大利亚、美国，还有其它国家，我们进行合作。这一点也是习近平主席和李克强总理向我传达的，他们都说马来西亚与中国要紧密合作，一定要找出答案，了解MH370航班发生了什么。 纳吉布：民航飞行员权限过大，悲剧将改变历史进程，未来航空业面临改变 芮成钢：对于飞机的飞行员、机长的关注很多。回想一下，基于所有的证据，您想对全球航空业说些什么，帮助他们预防类似悲剧的再次发生？ 纳吉布：我们已经拥有了技术。不幸的是，飞机上的通讯系统，该系统支持实时追踪，可以被驾驶舱里的人员禁用，可能是飞行员，也可能是控制了驾驶舱的人。这就是目前这个系统的致命弱点。在我看来，禁用任何一架飞机上的C.A.L.M。(计算机化飞机日志管理器)或通讯系统，不应由飞机上任何一个人决定，因为(只有这样)，你才能够实时追踪到飞机。我认为，我们将会看到，此次悲剧将改变历史的进程。它将改变未来几年航空业的管理。 芮成钢：换句话说，不应该赋予位于驾驶舱的人这种权力。 纳吉布：是的，为什么要这样？你知道，这是商用飞机，这是民用飞机。所以，当局应该了解飞机处于什么位置，在任何一个时间点都是如此。如果你需要将其关闭，也应该等到飞机着陆之后。 纳吉布：我们视中国的崛起为机遇 芮成钢：中马建交40周年，您追随您父亲40年前的脚步来到中国。 纳吉布：我想说，在某种意义上说这是一次精神之旅，因为这不仅仅是一次正式的官方访问，远不止于此，这是延续我已故父亲所开创的传统。因此，我不仅肩负着政府赋予我的使命，因为我们将马来西亚与中国的关系视为一种非常重要的战略关系，除此之外，还要实现40年前开启的愿景。 芮成钢：您对这次意义非凡的访问有一种个人情感？ 纳吉布：当然。这是一种很强烈的情感。这就是为什么我视其为一种非常重要的战略关系，不仅对国家与国家而言，而且对于个人和家庭而言。 芮成钢：您去过中国的很多地方，是否认为在某些领域，我们可以加强合作，扩大相互投资？ 纳吉布：在我看来，马来西亚对于中国的兴趣，实际上比大多数人意识到的还要强烈，例如，单看这些数字：马来西亚在中国的投资额达63亿美元，中国在马来西亚的投资达10亿美元。因此，我们可以看到，中国的发展潜力已经创造了很多机会，吸引马来西亚企业到中国投资。所以，对于中国的成功、作为一个经济强国的崛起，我们一直表示欢迎。我们没有把中国视为威胁，相反，我们视中国的崛起为机遇。我想要关注的是，中国的快速增长和经济转型所创造的机遇。 在马来西亚遭绑架中国籍女游客获释 芮成钢：中马两国之间的最新消息是，您刚刚将此告诉了习近平主席，有关对中国人质的成功解救。 纳吉布：我想要强调的是，我们对于这名中国公民有多么的担心。因为我们有机会开展救援行动，所以我指示我们的警察和当局采取行动。我说："请尽一切努力进行营救，以便在我与习近平主席会面时，我可以传递给他一个好消息，这名中国女性公民已经获得了解救。"幸运的是，他们完成了任务，今晚我将这个消息传递给了习主席。毫不夸张地说，他非常、非常高兴。他说这印证了两国之间良好的意愿和牢固的关系。 纳吉布：必须保证南海地区的和平与稳定 芮成钢：谈到中国和马来西亚之间牢不可破的关系，您现在对南海问题有什么想法？ 纳吉布：我们承认，我们双方在南海问题上存在分歧。但是，关键在于我们必须以一种非常理性的方式，以一种非常成熟的方式处理分歧。首先，我们必须恪守《南海各方行为宣言》的精神，中国也签署了该宣言。换句话说，我们反对使用武力，或者说我们不想增加紧张气氛，我们希望通过协商找到一个解决方案。这正是马来西亚的信念。(不过)这需要时间。我们是在与朋友协商、讨论。我们两国，中国和马来西亚，都致力于寻求地区和平、稳定，这也是两国所需要的。中国将成为世界上最大的经济体，在未来10-15年中。马来西亚渴望成为一个发达的国家。我们需要什么来实现这些远大的目标呢？我们需要和平与稳定。东盟需要中国，中国也需要东盟。因此，这就是大局，这就是战略大局。我们一定不能让类似于南海问题的问题破坏我们的战略目标。我们必须保证这一地区的和平与稳定。