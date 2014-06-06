　澳大利亚政府称将雇佣私人承包商搜索MH370客机

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引美国媒体报道，澳大利亚政府4日公布报告称，将雇佣私营承包公司来执行下一步寻找失联客机的工作。

承包任务要求，公司要在300天的时间内，完成对广袤无垠的印度洋海底进行搜寻的任务。任务并不轻松。 澳大利亚公认是距离失联客机进入印度洋后最近的国家。因此，从国际道义上讲，澳大利亚政府决定负责下一阶段的搜救工作，并聘请私营承包公司执行搜救工作。 应马来西亚政府之邀，澳大利亚道路交通运输部(ATSB)在过去几个月中负责对失联客机的搜救工作。澳大利亚道路交通运输部部长多兰(Martin Dolan)4日表示，现阶段搜救任务将在6月底结束，下一阶段的搜救任务最快也要在8月展开。

多兰称："这是一项相当艰巨的任务，而且我们手头仅有的信息又非常有限。但如果我们对现有的信息仔细分析的话，会得到大量关于飞机位置的证据。" 目前，大量国际专家在对卫星图像、雷达以及其他数据进行分析后得出结论称，飞机最后是出现在南印度洋海域。多兰表示，澳大利亚政府对此结论报以"审慎乐观的态度"，相信最终会找到飞机的确切位置。 多兰称，新的搜索区域约有6万平方公里，中标人将在25天的时间内搜索完5000平方公里的海域，否则的话，将被扣除相应的佣金。此外，合同还要求中标者每日发布进展报告，并制定好第二天的搜索计划。