阿联酋航空总裁称MH370未坠印度洋 吁调查更透明

哈通社阿斯塔纳电，据环球网援引英国《独立报》网站报道，阿联酋航空公司的总裁蒂姆•克拉克日前指出，失联的马航MH370航班没有坠入印度洋，他呼吁调查应该更加透明。

克拉克在接受一家德国报纸采访时指出，他认为，MH370客机失踪前没有处于自动驾驶模式，可能始终处在人为操控下，最后也没有终结于印度洋。 报道指出，克拉克的观点与此前的普遍看法不同。关于MH370失联，外界普遍看法是，这架客机失联前处于自动驾驶状态，燃料耗尽后急剧坠入南印度洋。 克拉克说："飞机失联前每一秒飞行都需要检查，直到查到理论上推断的飞机终结印度洋，目前搜寻人员还没有找到任何踪迹，甚至连一个座垫也没有找到。"他还说："根据以往的经验，我们认为飞机坠海地点总会有点遗迹可寻。而我们目前还没有找到一件可直接证明飞机坠落的东西，除了所谓的电子卫星‘握手'，而对这一点，我也是持怀疑态度的。" 据悉，阿联酋航空公司经营着127架波音777客机，是拥有该型号客机最多的公司，而这正是失联MH370航班的机型。 克拉克表示，他对飞机完全失踪感到怀疑，呼吁有关部门的调查要更加透明。"我对于目前的结果非常失望。"克拉克说："我们需要知道当时机上乘客的细节，显然有些人是掌握情况的，我们需要知道飞机上有什么。" 克拉克也驳斥了有关MH370没有更新追踪系统的说法，他认为，波音777机型具有世界上最先进的通信平台之一，跟踪设备应该不在飞行员的操控下。"破坏跟踪设备不是简单的事情，我们的飞行员没有接受有关培训。而在马航MH370上，跟踪设备不知什么原因失灵的，而且地面跟踪都消失了。" 自MH370航班失联已有7个多月，239名机上人员至今下落不明。