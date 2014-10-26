马政府：印尼未寻获MH370残骸

哈通社阿斯塔纳10月26日电，据中新社报道，马来西亚交通部副秘书长鲁海扎证实，马来西亚政府未接获印尼发现疑似马航MH370客机残骸的消息。

鲁海扎24日出席MH370搜寻工作最新进展汇报会时，针对印尼获得MH370残骸的消息对媒体表示，两国的密切关系可以保证，一旦有关于MH370客机的任何消息，印尼必定直接通知马来西亚政府。但目前马来西亚未接获任何消息。 澳大利亚MH370搜寻行动主任皮德佛利也在同一场合说，虽然MH370残骸有可能漂流到印尼海域，不过当局并未接获印尼的报告和通知。 此间媒体报道，鲁海扎表示，在任何地点发现疑似MH370客机的残骸，将被送往澳大利亚拍照，及被送往波音公司作鉴定。

她说，各方希望搜寻行动在短时间内获得成果，像法航的搜寻行动一样。 鲁海扎指出，搜寻区域范围非常广，这也令搜寻工作难以在短时间内完成。 "目前在南印度洋的天气逐渐良好，因此，我们希望随着拥有船舰及设备，可至少找到残骸，以找出客机的所在位置。" 马航MH370航班今年3月8日从吉隆坡飞往北京途中失联，机上包括机组人员在内共有239人。飞机至今下落不明。目前掌握的证据显示，飞机有可能在印度洋海域坠毁，不过至今仍未发现任何踪迹。