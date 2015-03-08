MH370中期报告：亲属愤怒 拒绝接受

哈通社阿斯塔纳3月8日电,据BBC报道,马航MH370航班失联一周年，马来西亚政府发布中期调查报告。不过，愤怒的乘客亲属表示，报告让人无法接受。

除了一个黑匣子上的定位信标电池过期之外，中期报告没有发现机组人员、航班保养等方面的任何问题，MH370的命运仍然是一个谜。 报告在MH370乘客亲属中引发愤怒。乘客菲利普•伍德的伴侣萨拉•巴奇说，调查人员只访问120人"太荒唐"，还不如几个紧密亲属自行发起的调查。 雷蒙•加加林的表妹也是MH370乘客之一。他说，马来西亚政府肯定是在隐瞒信息。"玩弄人的感情，残酷。" 另外一位亲属则形容报告是"无用的废纸"。 这位不愿意透露姓名的女人在马来西亚首都吉隆坡对记者表示，"我们不接受马来西亚1月19日宣布那是一起事故。" 儿子失踪的Tan Tuan Kee则告诉BBC，他相信孩子还活着，"我担心，政府会停止搜寻。" 还是谜 马来西亚发布的中期调查报告没有提供任何可以帮助解释客机命运之谜的重大线索。 但是报告指出，该架班机飞行数据记录器（黑匣子）上的水下定位信标电池在出事一年多以前已经过期。不过，驾驶舱语音记录器上的定位信标电池运作正常。 现在还不清楚这是否影响到未来的搜寻工作。 记者说，除了这一点之外，这份中期报告没有提供任何新的重大发现、可以帮助人们了解飞机到底去哪儿了、出了什么事。 BBC记者黑德还说，报告中包含MH370航班的大量技术信息、保养记录、机组人员介绍、多处空中管制、军事雷达的跟踪记录等。 不过，MH370调查小组的负责人郭师传强调，迄今为止收集到、发表在交通部网站上的事实性信息只是"过渡性的"。 继续搜寻 周日，马来西亚总理纳吉•阿都拉萨（Najib Razak）表示，马来西亚方面仍会继续进行搜寻工作。 国际搜索队伍目前把搜寻重点放在南印度洋，距澳大利亚西部海岸大约1600公里（1000英里）的区域。 机上239失踪乘客的亲属以及马航的工作人员在周日也举行一系列的悼念活动。 一年前，马来西亚航班MH370从吉隆坡飞往北京的途中失联，至今下落不明。