澳大利亚官员：留尼汪岛残骸很可能来自MH370

哈通社阿斯塔纳7月31日电 据BBC报道，澳大利亚交通安全局局长马丁多兰(Martin Dolan)周五（31日）对BBC表示，他越来越相信在留尼汪岛发现的飞机残骸来自失踪的马航客机MH370。

发现这块残骸的当地花园工人约翰尼(Johnny Begue)随后又发现了一只很像行李箱残骸的物品，这进一步印证了这些残骸可能来自MH370的判断。 马丁多兰负责领导在东印度洋开展的失踪客机搜索行动。他表示相信，在印度洋进行的搜索是正确的，最终能够发现失踪客机。 马来西亚总理纳吉透露，法国当局将把被发现的这块长约两米的物品送往法国图卢兹，在最近的法国航空事故调查基地进行检查和验证。 纳吉说，发现这块残骸的地点和此前马来西亚方面的调查结果一致。 "我们会及时公布在图卢兹的检查进展。我向失踪客机乘客家属承诺绝不会放弃。"他表示。 马方已分别向图卢兹和留尼汪岛排出了一支专家组。 据法新社报道，这块残骸将在周五（31日）抵达法国图卢兹，这里拥有大量存储和分析飞机残骸的设备设施，曾负责2009年巴西飞巴黎的法航失事客机的分析调查。 航空专家表示，在留尼汪岛发现的物品很像波音777的内侧副翼，一种在机翼表面可活动的部件。BBC交通记者理查德维斯科特(Richard Westcott)说，这块残骸上可能有一个能追踪MH370信息的数据卷。 一架法国直升机已经在留尼汪岛周边水域搜寻其他残骸。