马来西亚专家：马航MH370客机系漂浮后沉没

哈通社阿斯塔纳8月12日电 据俄罗斯卫星网12日报道，马来西亚卫星通讯领域专家扎伊姆·阿卜杜勒·拉赫曼表示，马航MH370航班或曾在南印度洋海面漂浮一段时间后沉没。

报道称，这名专家认为："不久前在法属留尼汪岛沿岸发现的襟副翼只有轻微损坏，看起来并不像是被强行与机翼分离，其边缘处完好无损。"在他看来，"客机很有可能是燃料用尽，落于海面，很明显是硬着陆。"

扎伊姆·阿卜杜勒·拉赫曼同时提醒道："如飞机是从高空坠入印度洋，那么应该已撞成许多不大的碎片。例如，不久前德翼航空公司客机坠毁时碎片长度不超过30厘米，而找到的马航波音客机的襟副翼长度约为2米。"

他认为，飞机"有可能漂浮了一段时间才下沉"，所以"未必值得期待发现大量客机碎片"。

2014年3月8日，马航MH370在从吉隆坡飞往北京的途中失联。随后搜寻行动在南印度洋6万平方公里区域里展开，但未获得任何MH370信息

7月29日留尼汪岛发现疑似MH370飞机残骸，经过马来西亚有关方面鉴定，马来西亚确认飞机残骸来自马航MH370客机。

在随后几日，马尔代夫多个岛屿也曝出再度发现多块疑似飞机碎片和残骸。