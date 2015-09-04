法国确认留尼汪岛飞机残骸来自马航MH370

哈通社阿斯塔纳9月4日电 自MH370失联后，共有26个国家进行了迄今为止航空史上最大范围的救援和搜索。近日，法国检方正式确认留尼汪残骸来自马航MH370。

据外媒消息，法国检方3日正式宣布，早先在法属留尼汪岛发现的机翼残骸，确属自去年3月份以来失联的马来西亚航空公司MH370客机。

巴黎共和国检察官弗朗索瓦·莫兰3日发布一份公报说，今天可以确认2015年7月29日在留尼汪发现的残骸与马航MH370班机的襟副翼吻合。 弗朗索瓦·莫兰在书面声明中说，鉴定人员在这块襟副翼内找到了3组数字。因为带有这类编号的零部件系由一家在西班牙的波音承包商生产，法方预审法官和航空专家特地造访该制造商进行调查。

根据这份公告，调查方通过核对技术数据，并在听取西班牙厂方专家的意见后正式确认，前述数字的其中一组与执飞MH370航班的波音777客机襟副翼编号一致。

2014年3月8日马航MH370客机失联后，鉴于机上载有法籍乘客，法国司法部门以涉嫌"过失杀人"为由对该事件展开司法调查。在此法律框架内，法国专业实验室的鉴定信息必须交由检方权威发布。

今年8月5日，马来西亚总理纳吉布在吉隆坡宣布，7月29日在法属留尼汪岛发现的飞机残骸经确认属于MH370航班客机。随后，法国巴黎共和国副检察官塞尔日·马科维亚克在巴黎就残骸归属作出更为谨慎的表述，称飞机残骸有"很大可能"来自MH370航班客机。