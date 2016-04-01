特斯拉高性能智能轿车Model 3正式亮相
报道称，在刚刚结束的特斯拉发布会上，Model 3正式亮相，马斯克表示该车将拥有215英里（约合346千米）的续航里程，售价则为35000美元（约合人民币22.6万元），该车将掀开电动车历史上新的一页。在发布会上，马斯克表示Model 3将于2017年年末正式上市，他对该车非常有信心，称"在35000美元的价位上，Model 3可以打遍天下无敌手。"
基础版的Model 3可以在6秒内完成0-96千米/时的加速，在正式上市前特斯拉还会对其进行改进，预计其续航里程将不止346千米。此外，所有的Model 3都可兼容特斯拉的高速充电网络。马斯科表示："有了高速充电，就意味着你可以开着Model 3直到天涯海角。"预计到2017年年底，特斯拉在全美的超级充电站数量就将翻番，总数达到7200家。
Model 3在自动驾驶上也不含糊，其安全系统还可自动激活。此外，Model 3的身材也不小，舒服的坐下5个成年人绰绰有余。
作为特斯拉的车型，科技感当然不能欠缺，Model 3的车顶将装配一块超大的全景玻璃天窗，而且与大哥Model S一样，Model 3在车辆前后都设有储物仓。马斯科表示："在同级别车辆中，Model 3拥有最大的储物空间，你甚至可以将7英尺长的冲浪板塞进车里。"
目前特斯拉共有Model S和Model X两款在售车型，但它们都售价不菲，即使有税收优惠，其起售价也达到了10万美元，因此它们迫切需要一辆较为廉价的产品，而Model 3扮演的就是这一角色，它是特斯拉的未来。
Model 3的预定已经开始，只需1000美元定金就可参与，不过想拿到车你至少还要再等18个月。此外，特斯拉还准备大力扩充自己的销售和服务网点，以应对未来销量增长带来的售后压力。
当然，Model 3也并非独孤求败，雪弗兰Bolt就是个强有力的竞争对手。此前通用表示Bolt的续航将达到200英里左右，售价则比Model 3还低，只需30000美元左右。