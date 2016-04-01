特斯拉高性能智能轿车Model 3正式亮相

哈通社阿斯塔纳4月1日电 据凤凰网报道，1日，全球电动智能汽车行业的领导者和开拓者特斯拉公司正式发布特斯拉Model 3。

报道称，在刚刚结束的特斯拉发布会上，Model 3正式亮相，马斯克表示该车将拥有215英里（约合346千米）的续航里程，售价则为35000美元（约合人民币22.6万元），该车将掀开电动车历史上新的一页。在发布会上，马斯克表示Model 3将于2017年年末正式上市，他对该车非常有信心，称"在35000美元的价位上，Model 3可以打遍天下无敌手。"

基础版的Model 3可以在6秒内完成0-96千米/时的加速，在正式上市前特斯拉还会对其进行改进，预计其续航里程将不止346千米。此外，所有的Model 3都可兼容特斯拉的高速充电网络。马斯科表示："有了高速充电，就意味着你可以开着Model 3直到天涯海角。"预计到2017年年底，特斯拉在全美的超级充电站数量就将翻番，总数达到7200家。

Model 3在自动驾驶上也不含糊，其安全系统还可自动激活。此外，Model 3的身材也不小，舒服的坐下5个成年人绰绰有余。

作为特斯拉的车型，科技感当然不能欠缺，Model 3的车顶将装配一块超大的全景玻璃天窗，而且与大哥Model S一样，Model 3在车辆前后都设有储物仓。马斯科表示："在同级别车辆中，Model 3拥有最大的储物空间，你甚至可以将7英尺长的冲浪板塞进车里。"



目前特斯拉共有Model S和Model X两款在售车型，但它们都售价不菲，即使有税收优惠，其起售价也达到了10万美元，因此它们迫切需要一辆较为廉价的产品，而Model 3扮演的就是这一角色，它是特斯拉的未来。

Model 3的预定已经开始，只需1000美元定金就可参与，不过想拿到车你至少还要再等18个月。此外，特斯拉还准备大力扩充自己的销售和服务网点，以应对未来销量增长带来的售后压力。

当然，Model 3也并非独孤求败，雪弗兰Bolt就是个强有力的竞争对手。此前通用表示Bolt的续航将达到200英里左右，售价则比Model 3还低，只需30000美元左右。