特斯拉Model3上市 售价3.5万美元

哈通社/阿斯塔纳/3月1日 -- 据外媒综合报道，电动车制造商特斯拉（Tesla）1日宣布，开始接受订购售价3万5000美元的Model 3电车，最快两至四周内交付，同时宣布将关闭全球多家零售门市，转为全球线上销售。

根据特斯拉官方的信息， 标准版Model 3的配置分为两个版本：

3.5万美元的Model 3，配备标准内饰和标准电池组，最高时速为130英里/小时（209公里/小时），百公里加速5.6秒，续航220英里（354公里）；

特斯拉还推出了标准版Model 3的Standard Range Plus版本，提供"高级内饰"，同时配备更大规格的电池组，使得Standard Range Plus版Model 3的行驶里程达到240英里（386公里），最高时速为140英里/小时（224公里/小时），百公里加速为5.3秒。当然，相应的售价也比标准版贵2000美元，即3.7万美元。



除了推出标准版Model 3，特斯拉的官网信息还显示，其辅助驾驶功能Autopolit也从此前的5000美元选装费用降价至3000美元，而此前从官网下架的完全自动驾驶功能也已经上线，售价5000美元。

据了解，这是特斯拉今年第三次调降Model 3的价格，最初售价为4万2900美元。由于今年1月，美国联邦税务减免优惠缩减，使得特斯拉电动车售价拉高3750美元。