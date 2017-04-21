联盟MS-04号载人飞船成功发射 成员已顺利抵达国际空间站

哈通社阿斯塔纳 -- 4月20日，由联盟FG运载火箭搭载的联盟MS-04号载人飞船与哈萨克斯坦拜科努尔航天中心成功发射升空。

据悉，此次发射的飞船将运送俄罗斯宇航员费奥多尔·尤尔奇欣和美国国家航空航天局宇航员杰克·费希尔组成的国际乘组前往国际空间站。



目前，两名成员已经顺利抵达国际空间站，站内的俄罗斯航天集团宇航员奥列格·诺维茨基、欧洲航天局宇航员托马斯·佩斯凯、美国航天局航天员佩吉·惠特森迎接了他们的到来。

新考察组计划在国际空间站逗留136天。佩吉·惠特森将与他们一同返回地球。佩吉·惠特森原定于6月返回地球，但美国航天局早前决定将其在国际空间站的工作时间延长到9月。

通常情况下每年年初的发射任务会搭载3名宇航员飞向空间站。



导致这种情况出现的原因是俄罗斯航天局为削减成本，将减少派驻国际空间站的宇航员人数。 这也是自2000年首批宇航员进驻以来，国际空间站岗位首次将出现空缺。

不过俄罗斯航天局减少国际空间站宇航员人数此举可能只是暂时的。



俄罗斯航天局表示， 在他们发射国际空间站新型多用途实验舱模块后，将有可能再次增加宇航员人数。

通常情况下，国际空间站会派驻6名宇航员。



值得一提的是，为保障此次发射的顺利和安全，相关部门共安排125名军人、10架米-8直升机、3架安-26和安-12飞机、15件地面设备随时待命，以提供必要的协助。



【编译：木合塔尔·木拉提】