俄罗斯运营商MTS年内或将重返乌兹别克斯坦市场

哈新社阿斯塔纳讯，据C114中国通讯网报道，继注销11亿美元投资两年后，俄罗斯运营商MTS或将重返别克斯坦市场。

俄罗斯亿万富翁，AFK Sistema控股股东弗拉基米尔•叶夫图申科夫（Vladimir Evtushenkov）表示，MTS"最快在今年就可能重返"--AFK Sistema拥有MTS 51%的股份。 大多数重返条款已经与乌兹别克斯坦达成统一，叶夫图申科夫说。他拒绝透露细节，仅表示谈判仍在继续。 2012年，MTS在乌兹别克斯坦的全资子公司Uzdunrobita，在一场至今仍被MTS质疑的行动中由政府宣告破产。 在经过多次拍卖出售尝试却未能获得一家投标者后--大概被政府在MTS破产上反复无常的行为所推迟，去年年底，乌兹别克斯坦国有运营商Uzbektelecom获得了这一移动网络资产。 MTS在国际投资争端解决中心（ICSID）仍有未了结的对乌兹别克斯坦政府的索赔。 乌兹别克斯坦政府或将持有新公司部分股份，以确保它在政治上的稳定。 根据相关报道，MTS还证实，美国监管机构已经要求出示2012年破产程序相关的文件。