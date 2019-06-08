哈萨克斯坦将组装生产Н-145М军用直升机

哈通社/努尔-苏丹/6月8日--哈萨克斯坦计划将组装生产Н-145М军用直升机。

军用直升机将在欧洲直升机哈萨克斯坦工程公司(Eurocopter Kazakhstan Engineering)基地组装生产。据悉，该型号直升机将是首款在哈萨克斯坦，乃至中亚地区生产的军用直升机型号。



据数字发展、国防和航空航天工业部消息，哈萨克斯坦-法国国防工业领域合作委员会第八次会议日前召开。



会上，双方就有关为哈萨克斯坦武装力量及第三国生产军事装备的技术转让和投资等问题进行讨论。



由数字发展、国防和航空航天工业部副部长塔勒哈特•詹朱曼诺夫主持召开的此次会议，聚集了来自哈萨克斯坦政府机构和国防领域的企业代表，以及奈克斯特（Nexter）、赛峰集团（Safran）、泰雷兹集团（Thales）、空中客车（Airbus）等法国最大的国防企业代表。法国代表团由该国武装部代表托玛•勒恩带领。



根据为期两天的会议结果，双方就进一步扩大军事技术领域的互利合作，吸引相互投资等问题达成共识，并签署协议。



值得一提的是，“欧洲直升机哈萨克斯坦工程公司”是根据哈萨克斯坦总统的要求，由哈萨克斯坦工程公司与空中客车直升机公司（原名欧洲直升机公司）于2011年合资建立，旨在为满足该地区对直升机设备的需求。



【编译：达娜】