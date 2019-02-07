NASA：2018年是1880年有记录以来第四暖的年份

哈通社/阿斯塔纳/2月7日 -- 周三，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）和美国国家航空航天局（NASA）的全球气候报告指出，2018年是1880年有记录以来第四暖的年份。

这份报告显示，过去五年，全球平均气温已录得5个最高。NASA表示，"已经可以感受到长期全球变暖的影响－－洪水、热浪以及密集的降雨以及生态系统的变化。"

据NOAA，2018年全年，全球平均气温较20世纪平均气温上涨1.4－1.5华氏度。在这一年，全美遭受14次损失超10亿的天气和气候灾害，损失合计910亿美元，并造成247人死亡。

NASA Goddard空间研究所的报告也显示，2018年全球气温较1951年至1980年的均值上涨1.5华氏度。

该研究所主管Gavin Schmidt称，全球气温较19世界末期上涨2华氏度，主要是由于人类活动产生的二氧化碳和其他温室气体排放增多引起的。

媒体CNBC表示，这份研究报告证实了NASA长期以来的发现，即认为排放正在推动气候变化，但这个发现一直以来受到特朗普政府和一些美国高级官员的极力挑战。

NASA表示，北极地区正出现最强烈的变暖趋势，冰盖的消失导致海平面的上升。而NOAA的报道称，2018年，有海冰覆盖的海洋总量约400平方英里，为自1979年以来的第二小。

根据目前的气候模型，假设二氧化碳排放持续增加，到本世纪末，海面气温可能上升4.8华氏度。

据NOAA，2018年，美国下48州气温高于平均值，距离均值偏差最大的是在落基山脉和东南部，14个州的年平均气温创历史最高水平。

气温最高的州是亚利桑那州，2018年气温为该州史上第二高；其次是墨西哥州和加利福尼亚洲，各自创下该州第三和第四高。南达科塔州和内布拉斯加州是仅有的两个气温低于20世纪平均气温的州，也是2014年以来首次出现州气温低于20世纪均值的情况。

2018年，美国也经历了35年来最潮湿的一年，降水量为1895年以来第三大。全国平均降水量为34.63英寸，比平均水平高出4.69英寸。