NASA的"火星2020"火星车完成首次旋转测试

哈通社/努尔-苏丹/9月16日 -- 据外媒消息，美国下一代火星车«火星2020»近日顺利完成首次旋转测试，以确定其重心。美国航天局喷气推进实验室表示，这项测试对于确保«火星2020»明年顺利前往火星极为关键。

据介绍，重达1040公斤的«火星2020»在喷气推进实验室的旋转台上进行了顺时针和逆时针旋转，每分钟一轮。工程师从旋转过程中找准火星车的重心。这不但决定着«火星2020»能否顺利前往火星，还将影响其进入、下降、着陆火星整个过程的成败。

«火星2020»的质量属性工程师表示，火星车的旋转测试与汽车安装新轮胎的动平衡测试类似，需要通过旋转火星车来发现其质量分布的不对称性。通过在特定的位置添加配重来确保火星车平衡，使其重心准确落在任务团队所希望的位置。

据介绍，«火星2020»明年春天还将进行第二次也是最后一次旋转测试。按计划，«火星2020»将于明年7月发射升空，2021年2月在火星赤道以北的耶泽罗陨石坑登陆，以寻找这颗红色星球可能曾有生命存在的迹象。

美国航天局称，如果一切顺利，«火星2020»将成为行星探测史上第一个能够精确重新定位着陆点的探测器。