NASA宇航员祝贺哈萨克斯坦独立25周年

哈通社阿斯塔纳 -- 据美国大使馆新闻处消息，NASA宇航员肖恩•金布罗和佩吉•惠特森日前从国际空间站发来消息，对哈萨克斯坦独立25周年以及哈美两国建交25周年表示祝贺。

12月3日，国际空间站第50支远征队的飞行工程师佩吉•惠特森举着"25年在一起"的LOGO留影庆祝哈美两国建交25周年。



据悉，2016年11月18日，惠特森在拜科努尔航天基地搭乘联盟MC-03飞船奔赴国际空间站。2010年，惠特森在杰孜卡兹甘市举行的宇航员迎接仪式中表示，自己非常荣幸能够身穿哈萨克民族传统服装出席仪式。





当日，国际空间站指挥官肖恩•金布罗也举起标注着"# USKZ25"的散列标签留影纪念。在哈美两国建交25周年之际，该散列标签的使用次数已超过2000次。



金布罗表示，自己于2016年10月19日在拜科努尔航天基地搭乘联盟MC-02飞船飞往国际空间站，并计划在空间站居留至2017年2月底。



美国驻哈大使馆自2016年初起就一直在庆祝哈美两国建交25周年，并将大力支持两国在航空、科技、能源以及其他领域的政府间合作。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

