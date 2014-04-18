NASA首次在太阳系外发现类地行星

哈新社阿斯塔纳讯，据联合早报网消息，美国国家航空航天局（NASA）日前宣布首次在太阳系外发现与地球差不多大的行星Kepler-186f。

据每日邮报4月18日报道，其表面温度适合水以液态形式存在，这为生命体在太阳系外的存在提供了可能。 据中国日报报道，科学家16日表示，这颗被称为Kepler-186f的星球是截至目前发现的最小系外行星，极有可能是像地球一样的岩石行星，有自己的大气层和固体表面，可能存在液态水和生命体。 天文学家已经通过高度复杂的技术证实太阳系以外存在近1000颗行星，不过其中大部分都是像木星一样的气态巨行星，大气层可能有毒性，周围的环境不是太热就是太冷，不适合液态水和生命体存在。 而科学家经过测算Kepler-186f的质量和密度，证实其符合岩石行星的描述。该星球围绕着红矮星Kepler 186运转，其半径估计是地球半径的1.1倍，星球上拥有良好的大气环境，处在适合液态水存在的"宜居带"，那一区域对生命体来说不太热也不太冷，很接近地球的环境。 红矮星Kepler-186距地球500光年，Kepler-186f的轨道与水星相似，对于液态水来说过热，但是红矮星一般比太阳小，且温度没那么高，而Kepler-186f又处在其恒星的宜居带外缘，所以液态水可能存在。若液态水真的存在，那么部分水可能在一段时间处于冰冻状态。