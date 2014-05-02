NASA展示登陆火星太空服装原型设计

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，美国宇航局NASA公布了未来登陆火星时，宇航员可能穿着的太空服设计原型。

这套称为Z--2系列的太空服和过去的设计大相径庭，NASA表示，虽然这只是设计原型，但是其中的许多设计和配件将实际运用在登陆火星太空服的制作上。 例如，Z--2的设计包括了发光片和外表有荧光处理的线路管，这种设计使用来辨识不同的宇航员。 获选的设计在先前民众投票时，获得了六成多投票者的支持、脱颖而出。 未来在制作太空服的时候将采用3D扫描技术，确保每个宇航员的太空服都是量身订造。 太空服还将在真空舱、水池以及模拟火星表面环境的地点进行严格的测验。 2012年，NASA曾经公布了一款Z--1太空服，但是被形容是"其设计和卡通电影《玩具总动员》中的角色--巴斯光年的外观差不多"。 不过，当时是NASA的太空服经过大约30年来首次的大改型，因此颇受瞩目，《时代杂志》称Z--1是该年度最佳的发明。 NASA表示，Z系列太空服可以推动科技的发展，将来在真正登陆火星的时候，就可以用上这些新科技。 因为预料在登陆火星之后，宇航员暴露在外的时间非常多，因此新发表的太空服，上半身是以耐久性坚硬材质制作。 NASA说这款太空服是"颇具美感"，但是也说其所使用的材料和强调保护宇航员不受细微宇宙飞行物撞击、隔绝高热和极寒的现有太空服不同。