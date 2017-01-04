拜克努尔航天发射场多幅发射活动图片选入NASA年度最佳图片

哈通社阿斯塔纳--据Mashable.com消息，近日，美国国家航空航天局（NASA）将2016年在哈萨克斯坦拜克努尔航天发射场拍摄到的与发射活动有关的多幅图片选为2016年度最佳图片。

消息称，这些入围的图片包括2016年航空航天领域的大事件、摆脱引力怒吼升空火箭的震撼瞬间、宇航员在太空中工作和生活的画面、完成国际空间站驻站任务的3名宇航员乘坐的返回舱着陆情景等等。此次共有66幅图片入选2016年度最佳图片。





2016年7月7日，"联盟-FG"运载火箭搭载"联盟MS"新型载人飞船，从拜科努尔发射场成功发射升空。飞船上载有国际空间站新的班组成员：俄罗斯宇航员阿纳托利•伊万尼申、美国宇航员凯瑟琳•鲁宾斯和日本宇航员大西卓哉。





2016年11月18日，搭载俄航天集团航天员奥列格•诺维茨基、欧洲航天局宇航员托马斯•佩斯凯和美国国家航空航天局航天员佩吉•惠特森的联盟号MC-03载人飞船从拜科努尔航天基地发射升空。





2016年3月2日，联盟ТМА-18М"号飞船在距离卡拉干达市147公里处成功 着陆。米哈伊尔•科尔尼扬科、谢尔盖•沃尔科夫、斯科特•凯利等3名宇航员同船返回。





2016年9月7日，美国宇航员威廉姆斯与俄罗斯的奥夫奇宁和斯克里波齐卡乘坐最后一艘老式载人飞船"联盟TMA-20M"，在杰兹卡兹甘市附近成功着陆，结束了在国际太空站的172天任务。





2016年10月30日，美国宇航员凯瑟琳•鲁宾斯、俄罗斯宇航员阿纳托利和日本宇航员大西卓哉乘坐TMA-20M联盟飞船从国际空间站返回地球，并在杰兹卡兹甘市附近区域安全着陆。





2016年11月14日晚，"超级月亮"亮相拜科努尔航天发射场上空，航天基地摄影师拍下了背景为"超级月亮"天空和准备发往国际空间站的联盟MC-03载人飞船。



"联盟"号飞船被运往拜科努尔发射场等待发射





2016年7月4日，"联盟号MS-01"宇宙飞船被列车运至拜克努尔航天发射场。





【编译：金桥】