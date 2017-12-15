来自卡拉干达的山楂将随NASA宇航员登上太空

哈通社/卡拉干达/12月15日 - 来自哈萨克斯坦卡拉干达州的山楂品种，将作为NASA太空植物种植研究项目的一部分，跟随NASA宇航员登上太空。

装有山楂种子的种子箱，于14日在卡拉干达市"萨热阿尔卡"机场，正式交付给了搭乘联盟MS-05号飞船返回地球的三位国际空间站考察组成员。



"这些种子将搭乘货运飞船飞上太空，并在科研项目结束后再度回到地球。之后，他们将与其他未上过太空的山楂品种进行对照研究。"卡拉干达州政府新闻处消息称。



三位刚刚回到地球的宇航员，受到了卡拉干达市市长努尔兰•阿吾巴克罗夫等一行人的热烈欢迎。



在欢迎仪式上，三位宇航员：俄国家航天集团公司宇航员梁赞斯基（Sergey Ryazanskiy）、美国航空航天局宇航员布列茲尼克（Randy Bresnikn）和欧洲航天局意大利宇航员内斯波利（Paolo Nespoli）分享了落地时的感受。



据悉，三位成员搭乘的联盟MS-05飞船返回舱，14日阿斯塔纳时间14：38时，降落在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘东南147公里处。



此前，飞船于阿斯塔纳时间11:15时脱离国际空间站。



12月17日，联盟MS-07号飞船将在拜科努尔航天中心发射升空。目前国际空间站上尚有2名成员。



【编译：木合塔尔·木拉提】