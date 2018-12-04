NASA宇宙探测器抵达古老小行星“贝努”

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 据共同社报道，美国国家航空航天局（NASA）3日宣布，探测器"OSIRIS-REx"已抵达目的地小行星"贝努"的上空。将与正在探测小行星"龙宫"的日本探测器"隼鸟2号"一样，挑战在小行星上着陆和岩石采集，2023年将岩石带回地球。此外还计划与日本团队合作，交换岩石并展开相互研究。

小行星上被认为存在太阳系形成与生命起源的线索，科研人员力争通过分析岩石解开上述谜团。NASA负责人表示："将获得46亿年前太阳系形成之初的材料。科研人员等期待对此进行分析。"

"OSIRIS-REx"于2016年9月发射升空，环绕太阳累计飞行20亿公里后逐步靠近"贝努"，3日抵达上空19公里处。从上空对"贝努"进行1年半的观测后，"OSIRIS-REx"最多将着陆3次，力争采集总计2公斤的岩石。NASA以前曾回收过探测器取得的彗星尘埃，挑战小行星尚属首次。机械臂装置将与小行星表面接触约5秒，从前端喷射氮气以吸入飞扬的粒子。



据悉，NASA收集的样本数量规模将仅次于上世纪60年代末至70年代初宇航员从月球带回月球岩石的阿波罗计划。

"贝努"与"龙宫"形状均类似算盘珠，直径约500米。同时"贝努"也与"龙宫"一样环绕地球与火星轨道附近，目前位于距离地球约1.22亿公里处。

"OSIRIS-REx"预计在2020年夏季以后尝试着陆，装入岩石的密封舱将于2023年9月返回地球。与此相比，"隼鸟2号"计划早一步于2019年1月后尝试着陆，并于2020年底返回地球。