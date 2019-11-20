NASA将在南极测试用以寻找外星海洋生命的机器人

哈通社/努尔苏丹/11月20日--在美国国家航天局（NASA）的新闻稿中称，他们已经开发出可以用于水下的水陆两栖机器人，以进行冰层下研究。而且，他们还计划在南极对其进行测试，然后就会让它去寻找其他星球海洋内的生物。

机器人长一米，装有两个轮子。它可以拍照，并搜集与水接触的冰层区域的相关数据。它的主要优点是不会对水下潜流敏感。

它将于12月被放到澳大利亚南极凯西研究站（Casey Station）进行测试，然后就会被派出去寻找其他星球上的海洋生命。

科学家称，在太阳系中有很多卫星，比如“土卫二”和“木卫二”，它们就是被冰层厚度达10-19公里的海洋覆盖的星球。

NASA喷气推进实验室首席科学家凯文·汉德称，“冰壳”就是通往它下方的海洋的窗口，而冰中的化学成分可以滋养它内部的生命。

他补充称，在地球上，覆盖着海洋的冰层具有类似的作用，这就使地球海洋成为科研型机器人的理想试验场。

按照计划，在2025年会进行探索“木卫二”的任务，这将为随后的冰下生命搜寻奠定基础。

此前，在阿拉斯加和北极已经进行了该机器人的测试。