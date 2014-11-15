NBA第一"铁王"科比是怎样炼成的？

阿斯塔纳时间11月12日，在客场对阵孟菲斯灰熊的第三节比赛中，科比完成了一次华丽的转身后仰跳投。篮球准确无误地砸在了篮筐上。"铛！"伴随着这一声，科比以投失13421球超越凯尔特人名宿哈弗里切克，成为了NBA历史上投篮不进最多的球员。

作为NBA新一代"铁神"，科比的"打铁数"早已在2012年就超越了乔丹，而在他18年职业生涯写下的辉煌中，"打铁"就是不可分割的一部分。

我们先来看一组科比创造的"打铁"纪录：

一.科比三节15连铁0分（2012年4月1日主场对黄蜂），史上第一。 二.科比两场比赛20连铁（2012年3月30日主场对雷霆和4月1日主场对黄蜂），史上第一。 三.科比单节9连铁，史上第一（2011年1月5日对活塞），科比第一节9连铁拿1分。 四.科比生涯命中率没有超过40%，得分40+一共8次，史上第一。从1986年开始统计至今，得分超过40产生了几千次，但命中率没有超过40%的得分40+一共仅有17次，由6名球员分享，科比一人就占了8次。 五.科比生涯命中率低于50%的得分50+一共6次，史上第一。 除科比以外并列第二的只有乔丹、艾弗逊和麦迪各有1次命中率低于50%的得分50+。 六.科比连续75场比赛（从2011年2月12日到2012年3月3日）没有一次连续2场比赛命中率均超过50%。

科比在职业生涯后期被迫改变了打法，成为联盟"铁神"。 本场对灰熊的比赛，科比出场37分钟里26投10中，在第三节就完成了对哈弗里切克投丢13417球的超越。而早在2012年4月1日愚人节那天，科比在对阵黄蜂的比赛中21投3中狂打18铁，从而以12362次打铁数轻松超越了"篮球之神"乔丹。

"心高气傲"的科比当然没有因此而自满。在随后的几个赛季里，他以场均10.72次"打铁"次数奋力追赶NBA历史上的前辈们。不过由于跟腱撕裂，科比遗憾地在"打铁"的赛道上停下了脚步。

本赛季科比复出后表现神勇，一个人带领着湖人队苦苦挣扎，球迷们也能想到这个夏天洛杉矶凌晨4点的球馆里科比挥汗如雨的情景。在11月5日负于太阳的比赛中，科比一人狂投37球，其他队员一共才投了35球。而在37次出手中，科比一人就投失了23次。

按照湖人和科比目前的境遇，科比将在退役时，在"打铁"这项数据上达到一个无法企及的高度。

"铁王"背后：18年他从未逃避

如果你不是一支球队里的绝对核心，不能在球场上征战至少16个赛季，也没有一颗大心脏，那么你也根本不配进入这份榜单。 纵观联盟的打铁榜，不难发现榜单上的成员几乎都是名人堂球员。在现役球员中，加内特、皮尔斯、安东尼和詹姆斯的名字也都位列"打铁榜单"之中。

科比能荣登"铁王"宝座，也并不是一个巧合。刚进入联盟的科比，以突破进攻造成杀伤著称。依靠优秀的爆发力、速度和跳跃力，科比得到了"小飞侠"的美称。但是伴随着这种打法最常见的问题就是伤病。

在职业生涯的中后期，科比改变了打法，以中远投和背身单打为主，也因此大大增加了自己的投失次数。

据统计，从2004-2005赛季至今，科比"打铁量"达到了7931次，这其中有超过6成源自于科比持球强攻。当科比采用面筐单打、背身单打和挡拆持球人进攻时，他一共打了5014铁，占到了其总打铁量的63%。

从进入联盟至今，科比一直是球队进攻的核心之一；不论状态好坏、队友强弱，科比从来没有逃避过。"我只想着进攻，只要上场打球我就充满能量。"

科比在负于太阳后说道，"你们很容易看到我出手了37次，但是你们却很难发现我每次寻找得分的机会时多么艰难。"其实，勇于打铁也是敢于担当责任的表现。

当然网友们自然不会忘记"黑"一下科比，但是从网友们"一科永流传"、"铁科谁与争锋"的话语中，也能品出对这位老将的尊敬和认可，毕竟NBA联盟也不会找科比赔偿那些被"打坏"了的篮筐。