首任总统图书馆：关于“NN”书库我们知道些什么？

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 首任总统图书馆是首都阿斯塔纳标志性建筑之一，建筑外形仿佛就像瞭望天空的眼瞳。由英国著名建筑师诺曼•福斯特设计的首任总统图书馆于2013年落成，总面积为2.8万平方米。

首都阿斯塔纳20周年庆典之际，哈通社记者采访了首任总统图书馆副馆长波塔果兹•卡伊珀娃，并更多地了解到了首任总统博物馆的历史和其中收藏的文献。





"首任总统图书馆在哈萨克斯坦著名建筑中具有特殊意义，同时也是纳扎尔巴耶夫总统倡议下由英国著名建筑师诺曼•福斯特设计的建筑作品。去年举行的阿斯塔纳世博会期间，首任总统图书馆成为了外国游客们喜爱的建筑之一。该时间段，图书馆共迎接外国游客近7万人次。外国游客们对首任总统图书馆的外部和内部构造赞叹不已。





关于首任总统图书馆的最初设计理念源自纳扎尔巴耶夫总统。它的外观特点仿佛像一个瞭望天空的眼瞳，其象征着哈萨克斯坦的未来。参观图书馆的每位游客会幡然感觉到自己身处帆船之中。事实上，总统当初也是这么认为的：面向未来的哈萨克斯坦。未来是充满艰辛和成就的漫长旅程。向未来发展也是一项伟大的工作，建筑理念本身也带给了游客们相同的观点。" 卡伊珀娃说。





据她介绍，大楼中设有两大机构，除了首任总统图书馆外还包括首任总统基金会。总统基金会工作以提供奖学金配额，以支持年轻人和青年科学家们为主。而首任总统图书馆主要致力于将总统工作基于信息和促进思想、文化以及教育等方面进行宣传。



据了解，后苏联国家中，仅俄罗斯和阿塞拜疆拥有类似机构，分别是俄罗斯的鲍里斯•叶利钦总统中心和阿塞拜疆的阿利耶夫文化中心以及基金会、博物馆。





首任总统图书馆1、2、3楼和8、9楼具有特殊意义，而剩余楼层均为办公室，图书馆第8、9层设有总统私人办公室，纳扎尔巴耶夫总统可以随时来到这里处理国事。





卡伊珀娃表示，首任总统图书馆的中心是中庭，其直径26米，面积为500平方米。中庭通常会举行邀请纳扎尔巴耶夫总统或知名社会功勋人士们参与的国际会议、展会、各类活动等。此外，中庭设立的特殊展区展出了翻译成30多种语言的多本总统著作。中庭中还有美国著名设计师的特殊作品 -- 特别的哈萨克斯坦国旗，当阳光照到这面特殊的国旗时，可以从中看到纳扎尔巴耶夫总统和著名历史人物、国家功勋人士以及光荣的运动员们的各种身影。图书馆第一层收集了由近14万件历史文献和文件组成的总统私人档案。





首任总统图书馆第2、3层主要收集了与总统相关的展品，其中包括关于纳扎尔巴耶夫的传记和倡议、荣获的国家最高荣誉、社会功勋人士赠予的物品等。第二层中还包括不同主题的5个交互式桌面，其分别介绍了总统博物馆、图书馆收藏的珍贵文献和物品，而图书馆第三层则为总统书库所在地。













"来自全国各地的学生和大学生代表会定期来到这里参加研讨会。例如，去年举行的‘永恒的国家'倡议研讨会以及今年的围绕‘精神文明复兴'举行的研讨会。"首任总统博物馆副馆长说。



"NN" 独特的书籍库



首任总统图书馆第三层设有总统个人书籍库，纳扎尔巴耶夫总统所收藏的第一本书可追溯到20世纪60年代，目前书籍总数达到了3万本。









据总统图书馆权威分析人士阿伊登库勒•阔什肯诺娃介绍，书籍库主要分为3个书廊，分别为"私人收藏"、"独立哈萨克斯坦"、"世界文学"以及总统家庭图书馆。





"‘私人收藏'部分主要收集了杰出的社会及政治人物、各国总统、艺术和文化功勋人物所赠送的书籍。其中有前新加坡总理李光耀、前英国首相玛格丽特•撒切尔、前美国总统乔治•H•W•布什和比尔•克林顿、中国国家主席习近平、马来西亚总理马哈蒂尔•穆罕默德、前俄罗斯总统鲍里斯•叶利钦等人物的著作。大部分作品中都附有作者亲笔签名。" 阔什肯诺娃说。

















此外，"私人收藏"部分还陈列着美国、立陶宛、土耳其、爱沙尼亚、保加利亚、印度、印度尼西亚以及其他国家的领导人所赠送的书籍。



图书馆权威分析人士表示，"独立哈萨克斯坦"书廊部分主要涉及哈萨克斯坦共和国独立历程和发展史。这里收藏了发行于1992年的总统著作《哈萨克斯坦作为战略国家形成的战略》以及迄今为止的所有重要作品。纳扎尔巴耶夫总统的著作体现出了哈萨克斯坦重要的发展阶段。此外，这一部分还记载着总统自1991年至今的所有活动纪事。







"独立哈萨克斯坦"书廊部分还能找到哈萨克斯坦作家及外国作家们关于纳扎尔巴耶夫总统的作品。



据阔什肯诺娃介绍，"世界文学"书廊部分收集了哈萨克伟大思想家阿拜和沙卡热姆的代表作品以及世界小说名著。保护人民的文化遗产是国家元首非常重要的一项倡议。因此，这里还收集了"文化遗产"项目框架下出版的"Babalar sozi"、"俄罗斯、土耳其、波斯、蒙古以及中国历史中的哈萨克斯坦"等作品。





据了解，总统家庭图书馆为确保贵重书籍的完整性使用了特殊设备。引用纳扎尔巴耶夫总统全名首个字母"NN"并使用花押字刻制的特殊展柜通过合适的温度和湿度对书籍进行保存，因此并不是每个人都能进入这一书廊。



"‘家庭图书馆'收集了世界各地政治和公众人物的罕见笔记以及珍藏版的书籍。" 阔什肯诺娃说。





据了解，"家庭图书馆"重要还收藏了赠予总统的近百本"古兰经"和古兰经注学（对古兰经文降示的背景、读法、语法、修辞、词义等进行技术性的研究和解释的书籍），其中包括出版于1667年的《教法规则》古兰经注学。





她还表示，该书廊中还收集了宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫赠予总统的"古兰经"，宇航员曾携带该"古兰经"进行航天任务。书廊中每本书籍具有特殊意义，其中部分具有独特的收藏价值。



【编译：冰山】