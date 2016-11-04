三星Note7手机将在新西兰全面&#34;断网&#34;

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息， 新西兰电信监管机构4日发布声明说，考虑到安全原因，将在本月18日后对三星Note7手机全面"断网"。到时，这种型号的手机将无法在新西兰任何一家电信运营商的网络上使用。

新西兰电信监管机构负责人索恩说，为加快这款三星手机的召回进程，监管机构决定采取进一步措施，通过运营商来联系和敦促用户，为他们更换手机或退款。



由于每一部手机都自带一个独特的可识别码，监管机构只要组织运营商将这些手机识别码统一"拉黑"，这些手机将无法在新西兰境内任何通信网络使用。



上个月，新西兰航空公司已在旗下所有航班中禁用三星Note7手机。



三星Note7手机因锂电池存在缺陷，在全球范围内发生多起起火爆炸事件。美国、加拿大、日本、澳大利亚、韩国等多国民航主管部门均已发出安全警示，提醒人们携带Note7手机乘坐飞机可能带来安全风险。截至目前，已有10多个国家和地区的多家航空公司对这款手机发出"禁飞"令。



三星公司从9月初开始在全球召回已经售出的约250万部Note7手机，10月初宣布停止生产这款手机，并在全球范围内停止这款手机的销售和换新服务。