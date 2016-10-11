三星Note7起火的三个可能性

韩国专家推测，9月2日三星电子宣布的"蓄电池组制造工艺问题"并非导致Galaxy note7手机起火的全部原因，当中可能包括电池设计本身存在缺陷。

9月初，三星宣布Note7手机"在制工艺上发现了微小缺陷"，但三星将出问题的三星SDI电池全部更换为中国ATL电池之后，电池起火问题仍不断发生，有专家认为该机型在制造工艺之外还存在其他问题。



韩国《中央日报》报道，有一种观点认为电池设计本身存在缺陷，因为该机型为了使纤薄的电池拥有更大容量，电池正负两极之间发挥隔离作用的隔膜大大变薄，导致隔膜很容易受到损坏。



韩国电气研究院责任研究员道七勋说："隔膜越薄，同样体积电池的容量就会越大......一旦因为充电导致电池膨胀，隔膜就可能受到损坏。"



另外，阻断过大电流或电压的电池管理系统（BMS）也可能出现问题。据悉，Note7搭载的快速充电系统每小时电流量是普通充电的两三倍。不过，鉴于手机电池管理系统的结构相对简单，业界认为这一环节出问题的可能性不大。



韩国科学技术研究院（KIST）责任研究员曹源一说："电池管理系统如果不能阻断过大电流，可能会导致电池起火，但三星不会连这种错误也无法纠正。"



还有一种观点认为，可能是Note7的某个特定功能耗电量过大，导致电池负荷过重，从而引发问题。



Note7搭载了虹膜识别功能和以此为基础的"三星pass"安全系统。电池业界一名相关人士说："Note7的电池容量与Galaxy S7的差别不大，如果为了扩大电流量而改变了电池设计，可能因为特定功能消耗电量较大而出现起火。"



报道称，由于出现起火问题的替换机大部分都交到各国当局手中，因此三星目前无法拿到问题产品以查明原因。



三星相关人士称："拿到产品之后才能通过电脑断层扫描等技术查明最先起火的部位，从而判断是否属于外部冲击等原因所致，但现在我们束手无策。"（来源：联合早报网）