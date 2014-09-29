NSA、FBI：不开心！iPhone 6这样加密我们怎么破案？

苹果发布的一项新的用于iPhone 6的强大加密设置功能，使得即使是NSA和FBI这样的执法机也难以获取用户的电子邮件、照片和联系人等信息。

近日为保护用户隐私，苹果公司和谷歌公司都表示将会大幅提升手机安全性和保密性。但这似乎不是一个皆大欢喜的好消息，起码NSA（美国国家安全局）和FBI（美国联邦调查局）就因此很不开心。

据美国《时代周刊》9月27日消息，苹果发布的一项新的用于iPhone 6的强大加密设置功能，使得即使是NSA和FBI这样的政府执法机构也难以获取用户的电子邮件、照片和联系人等信息。 自从棱镜门事件爆发以来，"窃听风云"一直在上演。智能手机的普及也让用户对于个人隐私问题更加在意。iPhone 6的新功能也许会让用户高兴，但是执法部门决然不会因此感到高兴。

FBI局长詹姆斯•科米。

FBI局长詹姆斯•科米在9月25日的记者会上批评了苹果公司的加密系统。他表示，他们可能要花费"超过五年半的时间才能破解一个用大小写字母和数字组合的六位密码。" 科米指责苹果此举为犯罪分子创造了一个逃避法律制裁的手段，"令我担心的是，这家公司进行营销的产品，明显让人们置身于法律约束之外。" 在儿童绑架案中，如果能取得嫌犯的电话内容，将能引导警方找到受害者。科米表示，但是以后可能会发生这样的情景：当受害者的家长找到他，并"含泪质问我，‘你说你没办法破解犯人的手机资料是什么意思？'" 《时代周刊》报道称，一位高级官员表示，"这就像是一个广告，在说‘这就是如何避开监视--甚至是法律监管的方法'。" 此前，苹果与谷歌都于9月18日宣布，将会大幅提升手机安全性和保密性。 苹果方面表示，9月19日开始售卖的iPhone 6自带的iOS8操作系统已经嵌入了最新的加密技术。"苹果无法绕过你设定的加密口令，因而无法获得你的私人数据。对于我们来说，应政府批准而从装载iOS8系统的设备上提取信息，在技术上是不具有可行性的。" 在未来版本的安卓系统中，谷歌公司则表示，在设备激活的过程中，系统将会自动强制进行加密。这意味着，不法之徒、黑客甚至是政府执法部门，如果没有用户的密码，也将永远无法获取照片、视频、通话记录、短信、联系人等内容。 文章来源： 澎湃新闻