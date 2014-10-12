斯诺登再爆料：NSA重点监控中国 在京设“定点袭击前哨站”

哈通社阿斯塔纳10月12日电，据中国日报网援引外媒报道，爱德华•斯诺登再度爆料，披露美国国家安全局（NSA）最高级别的"核心机密"行动，称NSA在中国、德国、韩国等多个国家派驻间谍，并通过"物理破坏"手段损毁、入侵网络设备。

监控中国

文件显示，NSA不仅通过网络远程监控，还通过"人力情报"（HUMINT）项目以"定点袭击"（TAREX, target exploitation）的方式挖取机密。NSA把中国、韩国和德国列为"定点袭击"的主要目标，甚至在北京设置了"定点袭击前哨站"。文件写道，"定点袭击"人员被安置在大使馆和其他"海外地点"，却没有对"海外地点"做出进一步说明；而"前哨站"的人究竟做些什么，他们行动的频繁程度也不得而知。

然而，有一点是可以确定的，中国、韩国和德国作为3个电子通讯设备的生产大国，都是NSA监控的重点对象，中国尤其"备受关照"。与此同时，不止美国国外，其境内夏威夷、得克萨斯和佐治亚等地也散布有"定点袭击"人员的身影。

"定点袭击"已经持续了几十年，但直到现在，泄露出来的有关信息依然少之又少，没有外人知道"定点袭击"的规模究竟有多大。

NSA对中国的监控项目还获取了中央情报局（CIA）、联邦调查局（FBI）和国防情报局（DIA）的支持，这主要得益于"鱼鹰哨"项目带来的的跨情报系统合作。要问"鱼鹰哨"是什么，还得提起"老鹰哨兵"。

老鹰哨兵

本次曝光的文件成稿于2004年，主要讲述一项名叫"老鹰哨兵"的监控项目。要知道，"老鹰哨兵"只是代号，其真正含义是"保护美国网络空间"的机密项目。

"老鹰哨兵"按照职能区别共分为6个项目，包括："鹰哨"（网络间谍）、"猎鹰哨"（网络防御）、"鱼鹰哨"（跨情报系统合作）、"乌鸦哨"（破解加密系统）、"秃鹫哨"（网络袭击）、以及"猫头鹰哨"（私企合作）。到2004年文件成稿之时，这些项目已经运转多时。斯诺登爆料显示，它们直到2012年还在实施监控行为。

最高绝密

文件显示，NSA的监控行动按照保密级别共分6种，本次披露的属于最高级别的"核心机密"（core secrets），犹在"绝密"、"机密"和"保密"之上。即使是在美国政府内部，也只有极少数的个人才有权知晓"核心机密"。

NSA的间谍行为和网络袭击都在"核心机密"中榜上有名。间谍入侵全球通信系统，获取机密信息，连美国国内的公司都不放过。另外，美国发动的网络黑客袭击也记录在案，当年的知情者寥寥无几。另外，NSA每年还投入"数亿美元"削弱外国公司的加密系统，在外国政府不知情的情况下渗透其网络，获取机密信息。

卧底间谍

文件还曝光说，NSA在商业领域安插有"卧底"间谍，但没有说明他们是作为员工长期出现，还是偶尔暗中潜入。中央情报局有个手段是出了名的：让间谍以商人的身份招摇过市，当然，他们所代表的只是用来掩人耳目的皮包公司。

有专家评论说，越来越多的通信都加了密，所以情报系统就忍不住想要盗窃解锁的密码，因为这个目标毕竟油水很足。